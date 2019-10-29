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Bağdadi'nin öldüğü yer görüntülendi

DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdüğü yer görüntülendi.

Dünya / 29 Ekim 2019 Salı 16:12
Bağdadi'nin öldüğü yer görüntülendi
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İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yeri görüntülendi. İdlib'in Barişa köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda ABD birlikleri helikopterlerle bölgeye inmiş ve ateş altına almıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında gece saatlerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini ifade etmişti. Operasyonda birçok DEAŞ militanının öldüğünü söyleyen Trump, 'DEAŞ lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. Tünelde intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü” ifadelerini kullanmıştı.








Kaynak : İHA

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