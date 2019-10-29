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Alman Bakan Altmaier sahneden düştü burnu kırıldı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in katıldığı zirvede gerçekleştirdiği konuşmanın ardından sahneden inerken yere düşmesi sonucu burnu kırıldı.

Dünya / 29 Ekim 2019 Salı 17:18
Alman Bakan Altmaier sahneden düştü burnu kırıldı
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Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Dortmund kentinde düzenlenen Dijital Zirve'de yaptığı açılış konuşmasının ardından sahneden inerken merdiven boşluğunu fark etmemesi sonucu yere düştü. Olayın ardından Bakan Altmaier'in birkaç dakikalık baygınlık geçirdiği ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Altmaier'in yüzünde morluklar ve sıyrıklar oluştu.

Olayın ardından salon boşaltılırken Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümeti ve Şansölye Merkel adına yayınladığı mesajda, 'Sevgili Peter Altmaier, Yaşadığınız kazayı duyunca şoke olduk. Federal Hükümet olarak hepimiz size yürekten acil şifalar diliyoruz ve en yakın zamanda tekrar tüm gücünüzle görevinize dönmenizi temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı Kaynak : İHA

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