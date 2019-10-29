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ABD'den Türkiye'ye karşı yeni hamle! Kongrede kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni Soykırımı iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Dünya / 29 Ekim 2019 Salı 23:44
ABD'den Türkiye'ye karşı yeni hamle! Kongrede kabul edildi

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni Soykırımı iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı kısa süre sonra ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

11 Nisan’da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

Meclisin, ABD hükümetini sözde soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni Soykırımı'na ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

Adam SchiffCaliforniaErmeni SoykırımıTemsilciler Meclisiİnsani Yardım

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