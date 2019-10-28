Muharrem İnce'den İmamoğlu cephesine cevap!

Geçtiğimiz aylarda 2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili 'Yeniden aday olacağım' diyen Muharrem İnce'ye, Ekrem İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan 'Artık mekanın yeni sahibi var' diyerek yanıt vermişti. CNN Türk canlı yayınında bu mesaja yanıt veren Muharrem İnce, 'Necati Özkan benim muhatabım değil. Yanımızda çalışan insanların açıklamalarını esas alıp konuşmaya gerek yok.' dedi.



CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, geçtiğimiz ay Habertürk'te Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. İnce CHP'de Şubat sonrası yapılacak kurultayda da genel başkanlığa aday olacağının sinyalini vermişti.



'İMAMOĞLU'NUN KAMPANYA DİREKTÖRÜ: ARTIK MEKANIN YENİ SAHİBİ VAR'



İnce'nin bu açıklamaları sonrası sosyal medyada paylaşılan bir mesaj ortalığı karıştırmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan twitter hesabından 'Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var' mesajını paylaşmıştı.







'NECATİ ÖZKAN BENİM MUHATABIM DEĞİL'



Bu mesajla ilgili CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 'Necati Özkan partinin yöneticisi değil. Benim muhatabım değil. Ekrem İmamoğlu benim kardeşimdir, arkadaşımdır. Muhatabım da odur. Yanımızda çalışan insanların açıklamalarını esas alıp konuşmaya gerek yok.' dedi.



'BARIŞ PINARI'NA DESTEK VERİYORUM'



CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruya, 'Ben grupbaşkanvekili olsaydım o tezkereye gönül rızası ile 'evet' derdim. Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyorum.' dedi.