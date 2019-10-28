USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi!

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iktidar olarak 3600 ek göstergeye pozitif olduklarını söyledi.

Güncel / 28 Ekim 2019 Pazartesi 19:08
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi!

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, uzun süredir konuşulan 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Çelik, söz konusu düzenleme hakkında negatif bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında, ''3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur.

Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ak PartiMemurÖmer ÇelikMemur Maaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı