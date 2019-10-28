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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

Geçtiğimiz Perşembe günü Beykoz’da yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen’in, ’terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

3. Sayfa / 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:35
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen, geçtiğimiz Perşembe akşamı Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri tarafından Yenimahalle’de bir araçta yakalanmış, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli Zeynep Gülen, "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk elden şüpheli Zeynep Gülen’in, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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Adli KontrolTerör ÖrgütüCumhuriyetSahte Kimlik

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