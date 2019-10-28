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Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.'' ifadelerinde bulundu.

Siyaset / 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.'' ifadelerinde bulundu.

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