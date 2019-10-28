Bakanlıktan o görüntülere soruşturma!

Çekmeköy'de bir ilkokulun öğrencileri, üzerinde 'besmele', 'peygamber' gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı.



Çocukların kağıtları ayakları altına aldığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Öte yandan polisler, okulda inceleme yaptı.







DİN DERSİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA



Görüntülerle ilgili, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Çekmeköy ilçesi, Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.



Besmeleye ayak basan öğrenciler!