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Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:30
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Samsun'da da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

SAMSUN'DA 12 GÖZALTI
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahlarında bulunan dijital materyallere el konuldu.

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