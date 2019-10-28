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Alman dergisinde büyük skandal!

Alman dergisi Der Spiegel, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Dergi, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla duyurdu.

Dünya / 28 Ekim 2019 Pazartesi 20:47
Alman dergisinde büyük skandal!

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer veren Alman Der Spiegel dergisi, yeni bir skandala daha imza attı. Dergi, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini Erdoğan'ın fotoğrafıyla okuyucularına servis etti.

Spiegel haberi 'Tepkiler: Dünya Al-Baghdadi'yi özlemeyecek' başlığıyla verdi. Haber Twitter'da Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaşıldı.



DAHA ÖNCE DE BENZER HABERLERE YER VERMİŞLERDİ

Daha önce de Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer veren dergi, 2016 yılında kapağında Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel illüstrasyonlarına bir arada yer vermiş 'Korkunç dost: Erdoğan, özgürlük ve demokrasiye karşı savaşıyor' ifadelerini kullanmıştı.

Dergi kapağında daha önce 'Neo Magazin Royale' adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri okuyan mizahçı Jan Böhmermann'ın fotoğrafını da kullanmıştı.

Angela MerkelDer SpiegelCumhurbaşkanıÖzgürlükRecep Tayyip Erdoğan

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