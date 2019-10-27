Türkiye'de Kış saati uygulamasına geçildi mi?

Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesi ile birlikte gece yarısından itibaren saatler 1 saat geri alındı. Saatlerin geri alınmasının ardından Türkiye'de mobil telefon ve tabletlerinde saat ayarı otomatik olan vatandaşların saatleri de 1 saat geri alınmış oldu. Saatlerin telefone ve tabletlerde otomatik olarak geri alınması nedenyiyle kafalarda soru işaretleri oluştu. Peki Türkiye'de şu anda saat kaç?



TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?



Türkiye'de saatler geri alınmadı. Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yaz ve kış saati uygulamasında güneş ışığından daha fazla yararlanmak için mevcut ileri saat uygulaması yani yaz saati uygulamasının tüm yıl kullanılması kararına varılmıştı.



Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.