Trump'tan Türkiye açıklaması

Rusya'ya, Suriye'ye, Türkiye'ye, Irak'a teşekkür ediyorum. ABD hükümeti için çalışanlara teşekkür ediyorum. Dün akşam ABD için harika bir akşamdı. Bağdadi öldürüldü. Ve hiçbir zaman başka masum, kadına, çocuğa, insana zarar veremeyecek. Dünya çok daha güvenli bir yer haline geldi.



'TÜRKİYE NEREYE GİTTİĞİMİZ BİLİYORDU'



Türkiye, nereye gittiğimizi biliyorlardı. İşbirliği yaptık. Hiç sıkıntı yaşamadık. Türk hava sahasından uçarak gittik. Türkiye hava sahasını kullanmamıza izin verdi. Bizi vursalardı, onları yok ederdik. Gizli bir görevdi. Alçaktan ve hızlı bir uçuş gerçekleştirdik.



'RUSLARA 'ÇOK MUTLU OLACAKSINIZ' DEDİK'



Ruslarla konuştuk, geldiğimizi söyledik, 'Teşekkür ederiz söylediğiniz için' dediler. Neden olduğunu bilmiyorlardı, 'Çok mutlu olacaksınız' dedik.



GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI



Türkiye güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor ama burası pek de çok güvenli bölge değil. Biz orada olmak istemiyoruz. Anlamsız bir şeyle mücadele etmek istemiyoruz. Rusya orada, Türkiye orada, herkes orada, Irak, İran orada... Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor. Onların bir şey yapması gerekiyor. Avrupalı devletlere 'DEAŞ'lı savaşçılarınızı alın' dedik, almadılar. Trump: DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağdadi açıklaması