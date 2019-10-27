ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, ""DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" dedi.



Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık."



Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.