Milli Savunma Bakanlığından ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çok büyük bir şey oldu' şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. Gece yarısı gerçekleştiği iddia edilen operasyonun 4 saat sürdüğü belirtilirken, detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, 'ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur' denildi.



ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından 'Az önce çok önemli bir şey oldu.' şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.



Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da 'önemli bir açıklama' yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.



Bağdadi'ye yönelik 'çok gizli' operasyon



Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.



Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, 'Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını' söyledikleri belirtildi.



Görüntüler paylaşıldı



Irak devlet televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü saldırının havadan görüntülerinin bulunduğunu bildirdi. Sosyal medyada da İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü gizli operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.



OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.



İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.



Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.



Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi.



Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı.



Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.



Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.



Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.



Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.



Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.



İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.



ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.



Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, 'Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını' söylediği belirtilmişti.



MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi. Bakanlık'tan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, 'ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.' ifadesi kullanıldı.



Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti.



Kaynak : AA

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