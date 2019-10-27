Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na sert tepki

Melih Gökçek, Bakanlığın ortaya çıkardığı İmamoğlu'nun Kemerburgaz şovuna tepki gösterdi. İmamoğlu'nun Kemerburgaz açılışında yaptığı konuşmada çark ettiği görüntüleri twitter hesabında paylaşan Gökçek, İmamoğlu'na oy veren İstanbullulara, 'Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız? Harbi cevap verin, pişman mısınız?' diye sordu.







GÖKÇEK: 'YUH ARTIK YUH!'



Gökçek tweetinde şu ifadelere yer verdi: Ya pes be... Adam, 'İmara değil halka açıyoruz' diye İstanbullu afişle donatıyor. Orman Bakanlığı, 'Burası orman, yasal olarak zaten imara açılamaz' diyor. Adam kıvırıyor. 'Biz imara açacağız demedik, bir felsefeyi anlatıyoruz. Biz yaptık demedik ki açıyoruz dedik.' yuh artık yuh.







'PİŞMAN MISINIZ?'



İmamoğlu'na oy verenlere sitem eden Gökçek ayrıca şu soruyu sordu: İmamoğlu'na oy veren İstanbullu, aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız? harbi cevap verin, pişman mısınız?



TWEET YOĞUN DESTEK ALDI



Gökçek'e çok sayıda takipçisinden destek geldi. Gökçek bu tweetlerin bazılarını 'Süper kapak' notuyla paylaştı.



İşte Gökçek'in tweetinin altına gelen destek yorumlarından bazıları:















