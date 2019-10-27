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Gece 3'te partiden çıktı, bir daha gören olmadı!

İngiltere'nin Worthing kentinde yaşayan Amelia Bambridge, Kamboçya'nın Koh Rong adasında bir plaj partisinde görüldükten sonra ortadan kayboldu.

Dünya / 27 Ekim 2019 Pazar 10:41
Gece 3'te partiden çıktı, bir daha gören olmadı!

21 yaşındaki Amelia Bambridge, tek başına seyahat ediyor ve dünyayı geziyordu.

Genç kız, Kamboçya'nın Koh Rong adasında, çarşamba akşamı gerçekleşen bir plaj prtisine katıldı.

Amelia, son olarak sabaha karşı saat 03.00'te partiden ayrılırken görüntülendi.

Ancak kaldığı partinin gerçekleştiği plaja yürüyerek 40 dakika mesafede olan otele hiç dönmedi.

Otel müdürü, Amelia'nın annesi Linda'ya kızının otele hiç dönmediğini söyledi.



Amelia'nın çantası, cüzdanı, kredi kartları, kimliği plaj partisinin gerçekleştiği alanda bulundu.

Genç kızın pasaportunun da otel odasında bulunduğu açıklandı. Amelia, yerel güvenlik güçleri tarafından resmen kayıp ilan edildi.

52 yaşındaki endişeli anne Linda, cumartesi günü ilk uçakla Kamboçya'ya gitti ve kızını arama çalışmalarına katıldı.



Amelia'nın katıldığı plaj partisinden otele giden dönüş yolunun karanlık olduğu ve ışıklandırma olmadığı belirtildi.

Amelia'nın annesi Linda, moralini yüksek tutmaya çalışarak, kızının yol karanlık olduğu için otele dönüş yolunda kaybolduğunu düşünüyor.



Amelia'nın 19 yaşındaki kardeşi Georgie Bambridge, BBC'ye yaptığı açıklamada, ablasının aileyi bir arada tutan parçası olduğunu, çevresi ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir insan olduğunu söyledi.

Georgie, Amelia'nın çok düzenli ve dikkatli bir insan olduğunu söyleyerek 'Eğer imkanı olsaydı bizi merakta bırakmazdı ve mutlaka mesaj atardı' dedi.

Güvenlik Güçleri

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