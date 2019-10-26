MİT bin kişilik yeni listeye ulaştı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) temmuz ayında FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yeni 1000 kişilik bir şüpheli listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık, telefon numaralarıyla ilgili analiz yaptı. Bildirilen telefon numaralarının HTS (telefon trafiği) kayıtları incelendi, gerçek kullanıcıları belirlendi. Analiz çalışmasının tamamlanmasının ardından yeni ByLock listesinde yer alan şüpheliler için dün düğmeye basıldı. İlk dalgada savcılık 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Geriye kalan şüpheliler için savcılığın belirli aralıklarla operasyon yapacağı bildirildi.



Ankara ve Sakarya merkezli operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ’nün TSK’dan sorumlu olduğu iddia edilen firari sivil imamı Adil Öksüz’ün kuzeni Ali Emre Öksüz’ün de bulunduğu öğrenildi.



3 BİN 816 KEZ BAĞLANMIŞ



Özel bir şirkette çalıştığı tespit edilen ve Ankara’da yakalanan kuzen Öksüz’ün ByLock programını Aralık 2014–Ağustos 2015 tarihleri arasında aktif bir şekilde kullandığı belirlendi. Öksüz’ün söz konusu tarihler arasında ByLock programına 3 bin 816 kez bağlantı yaptığı iddia edildi.



POLİS MAHREM İMAMI



Öksüz’ün sorgusu devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirkette çalışan bir kişi ile FETÖ’nün emniyet yapılanmasında mahrem imam olduğu değerlendirilen bir kişi de şüpheliler arasında. Firari Adil Öksüz’ün eşi, kardeşi ve kayınbiraderinin ByLock kullanıcısı olduğu daha önce ortaya çıkmıştı.