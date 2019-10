Korkunç! Kız çocuğuna hamile kaldığını öğrenince...

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İbrahim E. ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim E., Gonca Sadıklı'nın erkek çocuk doğurmasını istedi. Evliliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi. İddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim E., bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Her akşam sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı, yaşadığı acıya rağmen sevdiği İbrahim E. ile yaşamaya devam etti. Ancak hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebek öldü. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim E. ile yaşamayı sürdürdü. Geçen yıl ise ayrılmaya karar verdi. Gonca Sadıklı, ayrılacağını söylemesinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.







TEHDİTLE PARA İSTEDİ



Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim E., geçen ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İbrahim E.'ye verdi. Parayı ödemeyen İbrahim E. geçen ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.



SİLAHLA EVİNİ BASTI



5 Eylül günü bu süre de doldu ve İbrahim E., evi tabancayla basarak camları kırdı, eşyalara zarar verdi. Genç kadını bir kez daha dövdü. Jandarma karakoluna sığınan kadın, tekrar şikayetçi olurken, İbrahim E.'ye üçüncü kez bir ay uzaklaştırma kararı verildi.



AĞIR İŞKENCE GÖRDÜ



Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İbrahim E., Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek'te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi. Çıkan tartışma sonrasında İbrahim E., Gonca Sadıklı'yı otomobilde dövdü.



Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İbrahim E., 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. Genç kadının bilincini yitirmesi üzerine İbrahim E., bir arkadaşını çağırarak, hastaneye gönderdi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, sevk edildiği Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim'de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, sevgilisi hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi.



İŞKENCEYİ ANLATTI



Son olaydan sonra annesinin evine sığınan Gonca Sadıklı, yaşadığı kabus dolu günleri Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı. İbrahim E.'yi çok sevdiği için onca şiddette katlandığını anlatan Sadıklı, ameliyat sonrasında hafıza kaybı yaşadığını, pek çok şeyi hatırlamadığını söyledi. Bu nedenle ifadesinin de alınmadığını belirten Gonca Sadıklı, 'Verdiğim parayı alma ümidiyle yanına gittim. Yemek yedikten sonra araçta beni yumruklamaya başladı. Üç gün, bir arkadaşına ait evde her türlü işkenceyi yaptı. Öleceğimden korktuğu için beni bir arkadaşı aracılığıyla hastaneye gönderdi' dedi.



CEZAEVİNDE YATMIŞ



İbrahim E.'nin eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunu belirten Sadıklı, 'Eksi kız arkadaşının da başına 36 dikiş atılmış. Bundan dolayı hapis yatmış. Tehdit ediyor. Benim ve ailemin can güvenliği yok. Bugüne kadar tam dört defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Süre bittikten bir gün sonra mutlaka kapıma dayanıyor ve beni dövüyor. Şu an yarı ölü gibiyim' diye konuştu.



'ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜ'



İbrahim E.'nin sürekli erkek çocuk istediğini belirten Gonca Sadıklı, 'Önceki eşinden üç kızı vardı. Bu nedenle hep erkek çocuk istiyordu. Kız çocuğuna hamile olduğumu öğrenince beni dövmeye başladı. Hamileliğimin 8'inci ayında yine dövdü. Bu nedenle karnımdaki bebeğim öldü. Bir daha da korkudan hamile kalmadım. Beni öldürmesinden korkuyorum. Bu kadar uzaklaştırma kararına rağmen, ceza almadığı için her seferinde daha da hırçınlaşıyor. Biz kadınları koruyacak bir mekanizma yok mu? Şiddet sonucu öldürülen kadınların arasına girmem mi bekleniyor? Benim sonum da Emine Bulut gibi mi olsun' diye konuştu.







EMEKLİ MAAŞINA HACİZ



Gonca Sadıklı'nın annesi Hanife Işık da şunları söyledi:



'Kızımı tehdit ederek para istemiş. Korktuğumuz için parayı verdik. Oğlumun düğün hazırlıkları için kredi çekmiştim. 20 bin lira verdik. Geri ödemediği için emekli maaşımdan kesiliyor. Şikayetçi olduk. Kızım ölümden döndü. Daha önce de benzer suçtan kaydı var. Neden ceza almıyor anlamıyoruz. Tehdit ve hakaret dolu mesajlar atıyor bize. Kasım ayında uzaklaştırma süresi bitiyor. Yine korumasız kalacağız.'