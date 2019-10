Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler temizlenmezse bu işi biz yapacağız

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro olarak yer aldığı toplantıya, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak yüksek divan kurulu üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. Türkiye'nin en çok sporcu yetiştiren kulubü Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe sevdası gönlümüze çocukluk ve gençlik dönemimizde düştü. Sahanın içinde olmasak da sporla, futbolla Fenerbahçe ile olan irtibatımız hep devam etti.







'HERKESİN HAYALİ OLAN BİR UNVAN'



25. yılımızı doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan bir unvandır. En çok üyeye sahip olan kulüp Fenerbahçe. On binlerce üyesi var. Bu kadar üye potansiyeli olan bir kulüpte Divan Kurulu'nun üyelerinden olmak bizim için ayrı bir bahtiyarlık. Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız.



Niçin bizim kulüplerimiz, niçin bizim millilerimiz daha çok başarılara imza atmasın? Altyapı ve sporcu yetiştirme siskemi en önemli iki eksiğimiz. Spor tesisi sayısı 1575'ten sayıyı 3701'e çıkardık. Biz oynadığımız dönemde nerede yeşil saha. Toprakta oynuyorduk. Buralardan artık yeşil sahalara geldik. Dünyada birçok ülke ile mukayese edilemeyecek stadyumlara sahibiz.



Kulüplerimizden de altyapıya çok daha fazla önem vermelerini bekliyoruz. Madalyalar kolektiften çok bireyselde. Bize göre bir kulüp tüm branşlardaki başarılarıyla taşıdığı ismi hak eder.



Fenerbahçe sadece spor kulübü olarak kurulmamıştır. Fenerbahçe bu ülkenin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek üzere vücut bulmuş bir kulüptür.



'ABD YPG'Yİ TEMİZLEDİK DEDİ AMA TEMİZLENMEMİŞ'



Son günlerde sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. Güvenli bölge tesisi için çalışıyoruz. Bu hedefimize büyük ölçüde ulaştık. Rusya ile yaptığımız anlaşma ile 340 kilometrelik genişlikte 30 kilometre deriniğinde bir alanı teröristlerden arındırıyoruz. 10 km'lik kısımda Rusya ile ortak devriye yapacağız. 150 saat sonunda teröristlerden temizlenmezse bu işi biz ele alacak, bütün temizliği biz yapacağız. ABD YPG'yi temizledik dedi ama temizlememiş.



'KONUTLARI YAPIP DÜNYAYA İSPAT EDECEĞİZ'



Avrupa doğru konuşmuyor. Biz gerekirse Tel Abyad ve Resulayn arasında mültecilerin yaşayacağı konutları yapıp dünyaya ispat edeceğiz.