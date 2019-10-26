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CHP'den Aksünger'e soruşturma!

PYD'nin terör örgütü olmadığını savunan Erdal Aksünger hakkında parti inceleme başlattı.

Siyaset / 26 Ekim 2019 Cumartesi 00:42
CHP'den Aksünger'e soruşturma!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, önceki gün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Türkiye'nin Suriye politikasına dair eleştiriler yöneltirken, PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu.



'SORUŞTURMA AÇILDIYSA, PARTİM DE LİNCE KATILMIŞ'

Artı Gerçek'e konuşan Aksünger, şunları söyledi:

“PYD 2003'te Esad döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş. Daha sonrası itibariyle PYD Türkiye'deydi zaten. Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir.”

“Bana herhangi bir şey ulaşmadı, ben de yeni gördüm ama ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Böyle bir şeyin olması mantıksız zaten.'

Erdal AksüngerTerör ÖrgütüParti MeclisiTarafsız BölgeSuriye

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