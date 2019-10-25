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Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Burdur'da bir caminin çelik kasasından hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

3. Sayfa / 25 Ekim 2019 Cuma 21:48
Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
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Burdur'da caminin çelik kasasından hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camisi'nin çelik kasasından 23 Ekim'de bir miktar para alındığını tespit eden cami imamı durumu polise bildirdi.

Caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin caminin ve kasanın anahtarlarının yerini bildiğini, daha önce de aynı yöntemle camiden hırsızlık yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : AA

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PolisCami İmamı

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