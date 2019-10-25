ABD-Türkiye Bilim Elçisi, TÜMBİFED Akademik Kurul Başkanı Oldu

TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge başkanlığında gerçekleşen yönetim kurul toplantısında, Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr Semahat Demir oldu.



TÜMBİFED Genel Başkan Bilge, yeni Akademik Kurul Başkanı Demir’in, Bush ve Obama dönemlerinde ABD Dışişleri Bakanlığından ABD-Türkiye arasında bilim diplomasisini yönlendirmek üzere "Bilim Elçisi" unvanını aldığını söyleyerek, "Prof. Dr. Semahat Demir gibi önemli değerin aramızda görmek bizleri oldukça mutlu etti. Çok değerli bir üye kadromuz ve akademik kurulumuz var. Her geçen gün daha da büyüyen ve önemli projeler üreten bir aile olduk. Eminim, Prof. Dr. Semahat Demir ile birlikte ülkemiz adına güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.



Kaynak : İHA

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