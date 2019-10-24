Zırhlı araç devrildi: 26 Yaralı

Van'da askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 26 askeri personel yaralandı.



Erciş'ten Van'a gelen askeri zırhlı araç, Van-Erciş kara yolunun 30. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.



Kazada yaralanan 26 askeri personel, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki kamu ve özel hastanelere kaldırıldı.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.



Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bilmez, yaralılara hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:



'Akşam üzeri askerleri taşıyan zırhlı araç Erciş'ten Van'a gelirken, lastiğinin patlaması sonucu devriliyor. 26 yaralımız var. Yaralılarımızın hepsini hastanelere sevk ettik. Yaralılardan 11'i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Fakültesinde, 13'ü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2'si de özel hastanelere kaldırıldı. Hepsine gerekli müdahaleler yapılıyor. Allah hepsine acil şifalar versin.'



Olayın çok yeni olduğunu aktaran Bilmez, 'Durumlarıyla ilgili şu an için bilgi verme imkanımız yok. Ama çoğunun durumu iyi. Umarım hayati tehlikesi bulunan kimse olmaz.' dedi. Kaynak : AA

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