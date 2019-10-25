Usta ellerde hayat bulan tasarımlar İmhotep Mobilya

2002 yılında Ali Erkaya tarafından kurulmuş olan İmhotep, mobilya sektöründe 300 m²'lik küçük bir atölye ve halen merkezi olarak kullandığı Karacakaya caddesindeki dükkânında yaptığı satışlarla başladığı yolculuğunda, yıllardan edindiği tecrübe ve birikimle 13000'e yakın kayıtlı memnun müşteri portföyü edinerek, sektöründe öncü kuruluşlardan birisi haline gelmiştir.



Günümüzde gelinen noktada, beyaz ve mavi yakalı 40 personelin istihdam edildiği, ve 1900 m²'lik mağazasıyla, özellikle masif mobilya üzerine uzmanlığını geliştiren firmamız, gerek yurt içi, gerekse yurt dışı satışlarıyla siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.



Mevcut ürün gamıyla, mobilyada Country tarzını benimsemiş müşterileri için oldukça zengin bir koleksiyon sunan firmamız, bunun yanında, talep edilmesi halinde, verdiği proje hizmetiyle, Modern, Etnik, Avangarde ve Country gibi farklı tarzlarda, mekâna uygun özel tasarımlarla da ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.



OTURMA ODASI





YEMEK ODASI











YATAK ODASI





















