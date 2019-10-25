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Rusya'dan yeni Suriye kararı! 300 askeri polis daha bölgede

Rusya, Türkiye-Suriye sınırına 300 askeri polis daha gönderdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırında devriye gezecek askeri polislerin Çeçen olduğunu bildirdi.

Güncel / 25 Ekim 2019 Cuma 10:40
Rusya'dan yeni Suriye kararı! 300 askeri polis daha bölgede

Rusya, tarihi Soçi mutabakatının ardından Türkiye-Suriye sınırında faaliyetlerini artırıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, sınırda devriye gezmek üzere 300 askeri polisin daha Suriye'nin kuzeyine gönderildiğini duyurdu. Söz konusu askeri polislerin Çeçenistan bölgesinden olduğu belirtildi.

Açıklamada, askeri polislerin YPG'li teröristlerin boşalttığı bölgelerde görev yapacağı ve 30 kilometrelik çekilme işlemine yardım edeceği ifade edildi. Kaynak : Milliyet

Savunma BakanlığıÇeçenistanSuriyeRusya

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