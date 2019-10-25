USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

O ilçelerde prim borçlarını ödeme süresi uzatıldı

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Ekonomi / 25 Ekim 2019 Cuma 16:18
O ilçelerde prim borçlarını ödeme süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk prim ödemeleriyle ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ''Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık'' dedi.

 

Ceylanpınar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı