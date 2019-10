İstanbul'da su için kritik 2 ay!

İstanbul'da, Eylül ve Ekim aylarının yağışsız geçmesi kuraklık ve olası su krizini gündeme getirdi. Yağışlardaki azalma nedeniyle Kırklareli sınırındaki Kazandere Barajı kururken, İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki su seviyesi yüzde 44'e geriledi. Uzmanlara göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yağışlardaki azalmadan Melen ve diğer havzalar da etkilenecek.



Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberinde görüşlerine yer verilen, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, "Ekim, Kasım ve Aralık ayında ortalamanın altında yağış ile ortalamanın üzerinde sıcaklık söz konusu. Şubat, Mart’ta ise yağış az, sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kasım ve Aralık yağışlarında yüzde 20 azalma olursa uyarı, yüzde 25 azalma olursa alarm verilmeli. Melen Projesi, bugün için Istanbul'u kurtarsa da önümüzdeki dönem sıkıntı yaşanabilir" dedi.



“KIŞ KURAK GEÇECEK”



Prof. Dr. Şen, Eylül ve Ekim ayının ilk yarısında yağışın olması gerekenin altında olduğunu belirterek, "İstanbul özelinde şu an için baraj doluluk oranları çok kötü değil. Ancak mevcut durum için çok iyi de diyemeyiz. Bu kış için hem İstanbul hem de Türkiye geneli için öngörüm kurak geçeceği yönünde. Şimdiye kadar yağış miktarları olması gereken miktarların altında seyretti. İstanbul'da asıl mesele yağış rejiminden çok, su havzalarının artan nüfusun ihtiyacını karşılayamayacak durumda olması. İstanbul'daki yapılaşma, 4-5 derecelik sıcaklık artışına neden oluyor. Gökdelenler, asfalt yollar 'ısı adası' etkisi yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.



SU TASARRUFU UYARISI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İSKİ verileri ile de bu önümüzdeki kurak dönemi bir araya getirip değerlendirdiğimizde, İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'ler civarında. Ve her dört günde bir de bu oran yüzde bir olarak aşağı düşüyor. Yaklaşık da bu veriler üzerinden hesap yaparsak, hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un 176 günlük su stoku bulunuyor. Önümüzdeki dönem de kurak geçecek gözüküyor bu yönden de tasarrufların yapılmasında fayda var" dedi.



EYLÜL AYINDA 68 KİLOGRAM OLMASI GEREKEN ORTALAMA YAĞIŞ 7 KİLOGRAM



Tek,"Öncelikli olarak yağışlara baktığımızda geçtiğimiz aylardan bu yana yağışlar azaldı. Ortalamaların altına düşmeye başladı. Örneğin Eylül ayında İstanbul için 68 kilogram olan ortalama yağış yaklaşık 7 kilogram olarak düştü. Yani yağışlar 7'de 1 oranında düşmüş vaziyette. Aynı şekilde Ekim ayı içerisinde de bugüne geldiğimizde, 60 kilogram olan ortalama yağış 40 kg olarak gözüküyor. Ve bundan sonraki süreçte de Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart hatta Nisan'a kadar, Mart biraz yağışlar açısından normal geçecek gibi görünse de genel olarak 6 aylık periyotlara bakılırsa yağışlar ortalamanın altında kalacak gözüküyor" dedi.



İBB SIKINTI BEKLEMİYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise barajlardaki doluluğun normal değerlerde olduğuna dikkat çekerek "Yağışlı mevsime girileceğinden su sıkıntısı beklenmiyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada, kentte günlük 2.9 milyon metreküp su tüketildiği, bunun 1 milyon metreküpünün Melen ve Yeşilçay gibi regülatörlerden sağlandığı vurgulandı.



"MELEN PROJESİNDE SORUN VAR"



DSİ eski Daire Başkan Yardımcısı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Melen Barajı projesinde gecikme yaşandığını iddia ederek, "Projede zemin oturmalarında yaşanan bazı sorunlar söz konusu. Baraj gövdesinin su sızdırmaması için de ilave calismalar planlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde baraj projesini yerinde incelemesi önemliydi. Projenin hayata geçmesi 1 yılı geçecektir, süre uzarsa İstanbul sıkıntı yaşayabilir" dedi.



YILDA 200 BİN ABONE



İstanbul'a her yıl 200 bin yeni su abonesinin eklendiğini söyleyen Dursun Yıldız şöyle konuştu:



"İstanbul'da yıllık su tüketimi 1 milyar metrekübün üzerinde. Kente su temin eden barajların kapasitesi ise 750 milyon metreküp. İstanbul'u, Melen ayakta tutuyor ancak iklim değişikliği ve nüfus artışı devam ederse sorun yaşanır"



İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'a su sağlayan toplam 10 barajın doluluk oranları ise şu şekilde:



Ömerli Barajı 42,92, Pabuçdere Barajı 2,92, Sazlıdere 42,10, Büyükçekme 44,15, Kazandere 6,23, Elmalı Barajı 69,85, Darlık Barajı 49,44, Istrancılar Barajı 26,30, Alibey Barajı 35,58 Terkos Barajı ise 61,79