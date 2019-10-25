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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı artıyor!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestocular iki hafta aranın ardından tekrar sokağa çıktı. Daha sonra ülkenin diğer kentlerinde de protestocuların sokağa çıktığı belirtilirken, ölü sayısının 24'e yükseldiği açıklandı.

Yaşam / 25 Ekim 2019 Cuma 20:11
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı artıyor!
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Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan gösterilerde, hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı duyuruldu.

Lübnan'ın hükümetin istifasını isteyen protestolarla sarsılmasının ardından, Irak'ta kötü yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle protesto düzenleyenler de kısa bir aradan sonra yeniden sokakları doldurdu. Iraklılar; işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Düzenlenen gösterilerde 24 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık bin kişilik grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmek istemiş, polis ise protestoculara biber gazıyla müdahale ederek, havaya ateş açmıştı.


ÖNCEKİ GÖSTERİLERDE 150'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

150'den fazla insanın öldüğü, 6000'den fazlasının yaralandığı ilk protesto dalgasının ardından bugün başlayan ikinci dalgada da güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gaz, tazyikli su ve ses bombasının yanısıra plastik ve gerçek mermi kullandığına dair iddialar geldi.



Kaynak : AA
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