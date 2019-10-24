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Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'da, hafif ticari araç çaldığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

3. Sayfa / 24 Ekim 2019 Perşembe 19:05
Hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
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İddiaya göre, Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde, Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Bahtiyar Muradov'a ait küçükbaş hayvan çiftliğine gelen Halil D, 06 AE 1205 plakalı hafif ticari aracı çalarak kaçtı.

Otomobiliyle şüphelinin peşine düşen Muradov, durumu polise ve jandarma ekiplerine de haber verdi.

Termessos Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekiplerinin de 'dur' ihtarına uymayarak kaçmayı sürdüren zanlı, Cehennem Deresi mevkisinde önünde seyreden tankere çarparak durdu.

Halil D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bahtiyar Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kovalamacanın yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirtti.

Kendisinin kullandığı otomobil ile zanlının çaldığı hafif ticari araçta kovalamaca sırasında maddi hasar meydana geldiğini kaydeden Muradov, 'Zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bununla geçmiş olsun.' dedi.

Kaynak : AA

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Cehennem DeresiGeçmiş OlsunAzerbaycanHayvanJandarma

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