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Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu, diğerinin ise gri listede arandığı ortaya çıktı.

Güncel / 25 Ekim 2019 Cuma 14:21
Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

'İç güvenlik operasyonları kapsamında; 08-10 Ekim 2019 tarihlerinde Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle ”Turuncu Liste'de” yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir.

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda ”Gri Liste'de” yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir.'

İçişleri BakanlığıJandarma

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