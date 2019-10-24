Eşeğiyle uçurumdan düştü hayatını kaybetti

Olay, bugün Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyü Kırdan deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Reşit Özok’tan (42) sürü sahibi haber alamayınca durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kırdan deresi bölgesinde çalışmalara başlayan AFAD, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları, çobanı uzun süre arama sonrasında derin vadisinde, yanında eşeğiyle birlikte ölü buldu. İlk belirlemelere göre çobanın uçurumdan eşeğiyle düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çobanın cansız bedeni vadiden ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

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