Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörist Mazlum Kobani ile müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile ilgili olarak, ''Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik'' dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Suriye'nin sınır toprak bütünlüğü önemli. Bize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi önemli. Teröristlerin çekilmesi için takipçisi olacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Türkiye'de 3,6 milyondan fazla mülteci göçmen var. Bunların evlerine dönebilmesi için gerekli çalışmaları da yapacağız. Büyük bir oyunu bozduk. Bundan sonra da teröristlerden arındırılması ve göçmenlerin dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.



TERÖRİST MAZLUM KOBANİ AÇIKLAMASI



Hakkında bir arama olan kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik, Interpol'ün kırmızı bülteni var diye.''

