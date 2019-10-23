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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı Dışişleri kaynakları: 'Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir'.

Dünya / 23 Ekim 2019 Çarşamba 01:41
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD askeri yetkililerinin, Türkiye'nin askeri makamlarına YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan terörist Ferhat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) iadesi konuları ele alındı.



TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, 'Kırmızı bülten çıkarıldı. ABD dahil 196 ülkede geçerli. ABD'ye girdiğinde Türkiye'ye iadesi gerekmektedir.' dedi.
Kaynak : AA

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Mevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDışişleri Bakanı

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