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Amcasını defalarca bıçakladı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanı çıkışında amcası ile tartışan şüpheli, amcasını defalarca kez bıçakladı.

3. Sayfa / 25 Ekim 2019 Cuma 04:00
Amcasını defalarca bıçakladı
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Olay, saat 02.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Menekşe-2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına dayısının yanına 2 arkadaşı ile birlikte gelen Ahmet Ç., mekanda bulunan amcası Mustafa Ç. ile kısa bir süre konuştu.

Daha sonra amcasını dışarıya çağıran Ahmet Ç., iddiaya göre Mustafa Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cebinden çıkardığı bıçakla amcasını defalarca kez bacağı, kolu ve böbrek kısmından yaralayan Ahmet Ç., yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte kaçtı. Yaralanan Mustafa Ç. ise eğlence mekanına giderek yardım istedi.

Eğlence mekanının çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulans ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan Ahmet Ç. ve 2 arkadaşını yakalayarak gözaltına alarak olaya ilişkin inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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