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Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonunda 9 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 25 Ekim 2019 Cuma 07:30
Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonunda 9 gözaltı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti özel harekat timleri kapıları koçbaşıyla kırarak şüphelilerin evlerine girdi.

Örgüte bağlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve bu amaçla keşif çalışmaları yaptıkları, örgüt propagandası yaptıkları, örgüte eleman temin ettikleri, örgütsel ders/sohbet/etkinlik düzenledikleri, örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde oldukları tespit edilen, 1'i Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. Kaynak : İHA

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Adli TıpTerör ÖrgütüCumhuriyetAdana Emniyet MüdürlüğüÖrgüt Propagandası

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