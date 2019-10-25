Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 'ABD'ye girdiği an iade edilsin'

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;



Operasyon Kürtlere değil terör örgütlerine yapılan bir operasyondur. Asla doğru olmayan iddiaları kabul etmemiz mümkün değil.



Bu milleti kimse bölemeyecek. Huzursuz eden terörü de kaynağından kurutacağız.



Daha operasyonun ilk gününde Hristiyan köyüne PKK-YPG saldırdı ve bunu Türkiye yaptı diye algı oluşturulmaya çalışıldı.



Yakalanan 49 YPG'li Türk yargısı önüne çıkarılmış, 32'si tutuklanmıştır.



1163 DEAŞ'lı Türkiye'de tutuklu mahkumdur.



TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'NİN İADE SÜRECİ



Bu kişinin ABD'ye girmesi halinde hakkında kırmızı bülten olduğu için bu kişinin tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir.



ABD ile aramızda suçluların iade anlaşması olduğu için bu terör elebaşının iadesi gerekmektedir. Türkiye olarak bu hakkımızı tekrar hatırlattık.



ABD'ye girdiği anda derhal bir yazışma yapılacak. Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD'ye tekrar hatırlatma yapıldı.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN NET MESAJ



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise şunları söyledi:



''Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik Mazlum Kobani, kırmızı bültenle aranan bir terörist. Müttefiklerin bununla görüşmesi kabul edilemez. Bir NATO müttefikinin teröristlerin değil Türkiye'nin tarafını seçmesi gerekiyor"



TWİTTER MAVİ TİK VERDİ



Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım sitesi Twitter, Türkiye tarafından kırmızı bülten ile aranan terörist başı Mazlum Kobani'nin hesabına 'mavi tik' vererek onayladı.



Twitter Barış Pınarı Harekatı süresince, harekat hakkında doğru ve açıklayıcı haber üreten kaynaklara sansür uygulamıştı. Başta TRT World olmak üzere harekat hakkında yabancı dilde yayın yapan kaynakların paylaşımları hassas içerik kategorisine alınmıştı.





