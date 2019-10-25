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ABD askerleri Suriye'den çıkacak mı?

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeydoğusundaki bazı ABD birliklerinin, bölgedeki petrol yataklarını korumak amacıyla burada kalmaya devam edeceğini açıkladı. Trump ise dün yaptığı açıklamada petrol sahalarına dikkat çekmişti.

Dünya / 25 Ekim 2019 Cuma 20:26
ABD askerleri Suriye'den çıkacak mı?

Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün attığı ' 'Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'in yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz'' tweetinin ardından konuya açıklık getirdi.

Belçika'daki NATO karargahında konuşan Esper, Suriye'deki petrol tesislerini korumak için bölgede askeri güç bulundurmaya devam edeceklerini söyledi. Esper, bölgede ne kadar askeri güç kalacağına dair bilgi vermedi.

Trump daha önce, sayıları bini bulan ABD birliklerinin tamamının bölgeden çekilmesine karar verdiğini açıklamıştı.



TRUMP TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE 'BEKÇİLİK TEKLİF' ETMİŞTİ

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'ye destek veren Donald Trump, yeni mesajıyla açık açık amaçlarını açıkladı. Suriye'deki petrol yataklarını güvenceye almak isteyen Trump, 'Belki de Kürtlerin petrol bölgelerine yönelme zamanı gelmiştir' dedi. ABD Başkanı'nın mesajı 'YPG'ye bekçilik teklifi' olarak yorumlandı.

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