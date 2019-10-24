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"YPG sınırdan çekilmeye başladı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerinin Türkiye-Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Dünya / 24 Ekim 2019 Perşembe 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim’de gerçekleştirdiği Soçi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, görüşmenin ardından Soçi mutabakatı imzalanmıştı. Mutabakatın imzalanmasının ardından Rusya’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershinin, Ankara-Moskova arasında varılan mutabakatın ardından terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye-Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu. Vershinin, “Soçi’de varılan mutabakatın uygulanmasından memnuniyet duyuyoruz. Her şey uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Rus medyası, Rusya Savunma Bakanlığına dayanarak yayınladığı haberde, Rusya’nın bir hafta içerisinde Suriye’ye 276 polis ve 33 askeri birlik göndereceğini duyurmuştu.

Kaynak : İHA

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