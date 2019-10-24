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Trump: Suriye'deki petrol sahalarında DAEŞ'in yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'deki petrol sahalarında DAEŞ'in yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz. " dedi.

Dünya / 24 Ekim 2019 Perşembe 18:44
Trump: Suriye'deki petrol sahalarında DAEŞ'in yeniden yapılanmasına izin vermeyeceğiz

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'ye destek çıkan ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütüyle ilgili planlarını mesajıyla ifade etti. Bölgedeki petrol yataklarını güvenceye almak isteyen ABD, YPG'ye bekçilik görevini yaptırmayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusundaki petrol sahalarını Kürt güçlerin yardımıyla aldıklarını ve buralarda IŞİD'in yeniden canlanmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD'NİN DERDİ PETROL

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Dün Türkiye ve Kürtlerle ilgili yaptığım konuşmamda bahsettiğim petrol sahaları, Kürtlere yaptığımız yardım ile geri alınana kadar IŞİD tarafından yönetiliyordu. IŞİD'in buralarda yeniden canlanmasına ve bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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