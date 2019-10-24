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Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerden saldırı: 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelin yaralandığını, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

Güncel / 24 Ekim 2019 Perşembe 16:45
Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerden saldırı: 5 asker yaralı

Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde 5 askerin PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce drone, havan ve hafif silahlarla düzenlenen saldırıda 5 personelin yaralandığı belirtildi.

Meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir' ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanlığı

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