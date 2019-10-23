Osman Gökçek: Enes Kanter vatan hanidir!

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programında gündemi değerlendirdi.



Gökçek, Amerika'da televizyon kanallarına çıkarak Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri öldürdüğünü söyleyen FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterirken 'Vatan haini. Öldürmeyi FETÖ'cüler iyi blir' dedi.



'BUNLAR TÜRKİYE'NİN İZLENİMİ BOZMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR'



FETÖ'cülerin kanallara çıkartılarak karalama kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Gökçek 'Zaten FETÖ'cü. Eğer birilerini öldürmek noktasında konuşulacaksa onlar öldürmeyi iyi bilenlerden biri. Bizim 15 Temmuz'da birçok vatandaşımız öldü. İnsanların vücutları paramparça oldu. Acımasızca öldürdüler. Bunu yapan zaten FETÖ terör örgütüydü. Bu FETÖ terör örgütü Türkiye'nin bölünmesi için Amerika'nın yönetiminde olan bir terör örgütüdür. Aslında burda FETÖ'den ziyade bunları yönetenlere bakmak lazım. Yani FETÖ tek başına bir örgütmüş gibi bakmamak lazım, onları da yöneten birileri var. Onlarda kendi kanallarına çıkartıp, Türkiye'nin aleyhine konuşturmaya çalışıyorlar. Yaptıkları ne kadar kötü olursa olsun, dünya medyası ne yaparsa yapsın, günlerdir, Almanya'da Berlin'de çıkan gazetelere bakın Türkiye'nin kazandığını söylüyor. Türkiye'nin masadan da sahadan da kazançlı çıktığını söylüyorlar. Amerika da bunu böyle söylüyor. Bunlar bu izlenimi bozmak için mücadele ediyorlar. Vatan haini. Hitler benzetmesi Fethullah için yapması lazım.' diye konuştu.







'KAFASI KENDİSİNDE OLMADAN ATMIŞ'



Türkiye'nin masada ve sahada her istediğini aldığını söyleyen Gökçek, CHP'li Tuncay Özkan'ın skandal tweetiyle ilgili 'Tuncay Bey'in burada kafası kendisinde olmadan attığını düşünüyorum. Kendinde olan bir kişinin bu süreçleri yaşarken, gören siyasetçi olan birinin böyle bir tweet atması mümkün değil. Yani Türkiye bu sürecin içerisinde ne istedi de alamadı? Zaten Amerika'ya verilen süre istediğimizi almak için verilen bir süreydi. Türkiye'nin tek vücut olması gereken durumlarda dahi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı kişiler geri de durmayı tercih ediyorlar. Bunlar çok hoş değil. Ben isterdim ki Tuncay Bey'den bu operasyona destek versin, bizim Mehmetçiğimize destek versin. Şimdi düşünsenize Mehmetçiğimiz orda çok başarı bir harekat götürdü ve kaybedermiş gibi bir tweet atan Cumhuriyet Halk Partili var. Her şey iktidarın gitmesine yönelik olmamalı.' ifadelerini kullandı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel