Gara'da öldürülen teröristler kırmızı kategoride çıktı

MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermedi.
KIRMIZI LİSTEYE 2 ÇİZİK
Bölgedeki teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, kırmızı listede aranan 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Gara'da MİT ve TSK'nın operasyonu sonucu öldürülen Servet Aydın ve Söylemez Yaşar'ın Duran Kalkan'a yakın isimler olduğu ifade ediliyor.