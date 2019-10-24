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Gara'da öldürülen teröristler kırmızı kategoride çıktı

MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

Güncel / 24 Ekim 2019 Perşembe 09:59
Gara'da öldürülen teröristler kırmızı kategoride çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermedi.

KIRMIZI LİSTEYE 2 ÇİZİK
Bölgedeki teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, kırmızı listede aranan 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Gara'da MİT ve TSK'nın operasyonu sonucu öldürülen Servet Aydın ve Söylemez Yaşar'ın Duran Kalkan'a yakın isimler olduğu ifade ediliyor.




MehmetçikTürk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüKuzey IrakDuran Kalkan

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