Gara'da öldürülen teröristler kırmızı kategoride çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermedi.



KIRMIZI LİSTEYE 2 ÇİZİK

Bölgedeki teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, kırmızı listede aranan 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.



Gara'da MİT ve TSK'nın operasyonu sonucu öldürülen Servet Aydın ve Söylemez Yaşar'ın Duran Kalkan'a yakın isimler olduğu ifade ediliyor.









