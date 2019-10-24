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Alman Bakan Türkiye'ye geliyor!

Türkiye, AB'nin Suriyeli mülteciler için şartları yerine getirmediği takdirde kapıları açacağız tehdidinde bulunmuştu. Almanya Dışişleri Bakanı bunun için Türkiye'ye geliyor.

Güncel / 24 Ekim 2019 Perşembe 21:10
Alman Bakan Türkiye'ye geliyor!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri görüşmek ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumunu görüşmek üzere Cumartesi günü Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını duyurdu.



MÜLTECİLER KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİM

Almanya'da Federal Meclis'te yaptığı açıklamada Maas, 'Cumartesi günü Ankara'ya gidecem ve şunu net bir biçimde ifade edeceğim; 'Türkiye şimdi Mülteciler konusunda uluslararası hukuka uymalı ve siyasi süreci baltalamak yerine desteklemeli' ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri BakanıTürkiyeUluslararasıSuriye

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