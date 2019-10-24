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AK Parti'den yeni vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz'' ifadelerini kullandı.

Ekonomi / 24 Ekim 2019 Perşembe 12:27
AK Parti'den yeni vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi' alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Teklifle ilgili konuşan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''2020'nin Nisan başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir. Öğrencidir kamu misafirhaneleri bunlar istisna olacaktır. Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin Türk Lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz.

''FUTBOLCULARIN GELİR VERGİSİ YÜZDE 20'YE ÇIKARILACAK''

Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır.''

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