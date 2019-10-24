4 partiden Avrupa'ya kınama!

Şanlı ordumuzun Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, başta ABD olmak üzere Avrupa'dan yaptırım tehditleri gelmişti.



Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma emrini verdikten sonra ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurmuştu. Bunun üzeri Avrupa Parlamentosu, ortak açıklama yayınlayarak Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.







HDP HARİÇ 4 PARTİDEN AVRUPA'YA KINAMA



Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören teklifleri görüşmek üzere TBMM'de mesaide bulunan vekiller, AP'nin kararını görüştü.



Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Meclis'teki yerini almayan HDP'liler görüşmede bulunmadı.



Daha önce HDP hariç Meclis'teki 4 parti de Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini beyan etmişti.



AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tekrardan bir araya gelerek AP'nin kararını kınadıklarını açıkladı.