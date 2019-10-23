Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, attığı tweet'te TSİ ile 18:00'de Beyaz Saray'da Türkiye'nin operasyonu ve güvenli bölge konusunda açıklama yapacağını kaydetmişti.



Açıklama yaklaşık 40 dakika gecikmeyle şu anda başladı...



Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:



"TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRIN EMRİNİ VERDİM"



"Türkiye-Suriye sınırında ateşkese uyuluyor. Bunun kalıcı olacağına inanmak istiyorum.Türkiye'ye yapılması planlanan yaptırımların kaldırılması talimatını verdim. Suriye petrolünü sağlama aldık, bölgede askerlerimiz var. Başka ülkelerin Türkiye-Suriye arasındaki soruna yardım etmesini memnuniyetle karşılıyoruz."



"SURİYE'DEN ÇIKIYORUZ"



Biz çok az sayıda Amerikan askerinin bölgede kalacağı kanaatindeyiz. Petrol güven altında olacak. Ne yapacağımıza gelecekte karar vereceğiz. Çok daha barışçıl alan istiyoruz Türkiye ile arasında.





Bu bölgede yıllar içinde binlerce kişi öldürüldü. Yıllardır biz güçlü bir alan arıyoruz. Türkiye, Suriye ve tüm Kürtler yüzyıllardır savaşıyorlar. Biz onlara harika bir şekilde hizmet verdik. Ve şimdi çıkıyoruz. Artık zamanı geldi. Dolayısıyla artık çıkma zamanı geldi. Neredeyse 10 yıl kalında o bölgede. Bu uzun dönemde kanlı topraklarda, tozda başkaları mücadele etsin. Pence'e, Pompeo'ya teşekkür etmek istiyorum. Olbrein'e de teşekkür ediyormu. Amerikan heyeti Kürtlerin güvenli bir biçimde bölgeden çıkmasına yol açan karara vardı.



"KÜRTLERİN HAYATINI KURTARDIK"



Kürt'lerin hayatını kurtardık biz. Savaş muhtemelen uzun sürmeyecekti ve pek de iyi olmayacaktı. Amerika güçleri DEAŞ'ı yendi.Suriye demokratik güçlerine teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye, Suriye ve bölgede bulunan diğer güçlerin birlikte çalışması gerekiyor.



DEAŞ'ın artık toprak kazanmaması gerekiyor. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Bir başka askeri müdahaleyi önledik. Bu askeri müdahale felaketle sonuçlanabilirdi. Binlerce kişi öldürebilirdi. Son yönetim Esad'ın gitmesi gerektiğini söyledi. Bu sonucu kolaylıkla yapabilirlerdi. 8 trilyon dolar harcadık Ortadoğu'daki savaşlara. Hiçbir zaman aslında bu savaşları kazanmak istemiyorduk. Pek çok kişi hayatını kaybetti. Genç erkekler, kadınlar yaralandılar. Ortadoğu artık daha az güven içinde bir yer. Bu çatışmalar başlamadan önce daha iyi bir yerdi.



ORDUMUZUN TÜKENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ



Benim yönetimim göçmen güvenliğinin ulusal güvenlik olduğunu anlamıştır. Başkan adayı olarak yeni bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Artık ideolojileri arkamızda bırakmamız gerekiyor. Deneyim, tarih ve gerçekçi bir anlayışla bunu yapmamız gerekiyor. Amerika'nın ordusunu geçmişte olmadığı gibi oluşturacağız. Biz tekrar aynı şeyleri yapmayacağız. Ordumuzun tükenmesine izin vermeyeceğiz.



ERDOĞAN ÜLKESİNİ ÇOK SEVİYOR



Dünyanın olmamız gereken yerlerinde ordumuzu tüketmeyeceğiz. Amerikan ordusu ulusal çıkarlar doğrultusunda savaşacaktır. Net bir yolumuz olduğunda, zafer ışığı gördüğümüzde bunu yapacağız. Yalnızca kazanmak için savaşacağız. Bizim doğru planda ilerlememiz gerekiyor. Kimse bizi yenemez.



Türkiye Başkanı Erdoğan ile birlikte pekçok insanın hayatını kurtardık.Başkan Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum. Kendisi ülkesini çok seviyor ve ülkesi için doğru şeyler yapıyor. Yakın zamanda buluşacağız .

