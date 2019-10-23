Trump'ın açıklamaları doları etkiledi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından dolarda büyük hareketlilik yaşandı. Akşam saatlerine 5,77 seviyelerinde giren dolar/tl Trump'ın Türkiye ve ortadoğuya yönelik yaptığı açıklamaların ardından düşüşe geçti.



Saat 19:00 itibariyle dolar/tl uluslararası piyasalarda 5,73 seviyelerine geriledi.



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TRUMP YAPTIRIMLARIN KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI



ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kalkacağını duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye'deki mevcut durumla ilgili açıklama yapıyor. Trump, Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdiğini söyledi. Trump ''Suriye'den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi'' şeklinde konuştu.