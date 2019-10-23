USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,42 - 6,43

Trump bir skandala imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasından kısa bir süre sonra terör örgütü YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için, "Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerinin yer aldığı skandal bir paylaşım yaptı.

Dünya / 23 Ekim 2019 Çarşamba 21:54
Trump bir skandala imza attı

Donald Trump, Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza attı. Trump paylaşımında, 'General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum' dedi. Trump'ın kullandığı ifadeler, 'YPG'li terörist Mazlum Beyaz Saray'a davet edildi' şeklinde algılandı.

YPG'nin bağlı olduğu PKK terör örgütünü Avrupa Birliği, çok sayıda NATO ülkesi ve ABD terör örgütü listesine almış durumda. Ancak aynı ülkeler Suriye'de faaliyetini sürdüren terör örgütü YPG için henüz aynı tanımı yapmıyor.



KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.


Avrupa BirliğiBeyaz SarayTerör ÖrgütüTürkiyeDonald Trump

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı