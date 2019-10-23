Trump bir skandala imza attı

Donald Trump, Twitter'dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani için skandal bir paylaşıma imza attı. Trump paylaşımında, 'General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum' dedi. Trump'ın kullandığı ifadeler, 'YPG'li terörist Mazlum Beyaz Saray'a davet edildi' şeklinde algılandı.



YPG'nin bağlı olduğu PKK terör örgütünü Avrupa Birliği, çok sayıda NATO ülkesi ve ABD terör örgütü listesine almış durumda. Ancak aynı ülkeler Suriye'de faaliyetini sürdüren terör örgütü YPG için henüz aynı tanımı yapmıyor.







KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR



Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.





