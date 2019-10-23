'Saat 22.00'den sonra terörist unsur tespiti yok'

ABD ile varılan anlaşma sonrası Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki durum takip ediliyor.



Güvenlik kaynakları PKK/YPG'nin çekilmesi için verilen 120 saatlik sürenin sona erdiği dün saat 22.00'den sonra bölgede terörist unsur tespit edilmediğini bildirdi.



Herhangi tespit durumunda terörist unsurların etkisiz hale getirileceği belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Verilen sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil. Kesin neticelerin alınmasının ardından gerekli adımlar atılacak' demişti.