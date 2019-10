Rusya, terör örgütü ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu tarafından terör örgütü YPG'nin lider kadrosuyla yapılan görüşmede Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de yapılan mutabakatın görüşüldüğü belirtildi. Görüşmede Ayn el-Arab ile Menbiç'teki YPG'lilerin bölgeden ayrılması konusunun görüşüldüğü açıklandı. Ayrıca Şoygu'nun, YPG'lilere sınırda artık daha fazla Rus askeri polisinin devriye gezeceğini söylediği bildirildi.



Görüşme sonrasında Rus Interfax'ın verdiği bilgilere göre YPG'nin lider kadrosu anlaşmadan ötürü Rus lider Putin'e teşekkür etti.



RUSYA, YPG'Yİ 2 KERE UYARMIŞTI



Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Rusya'dan terör örgütü YPG'ye peş peşe uyarılar yapıldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "YPG, sınırdan çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında ise, "Kürtlerin sınır bölgesinden kan dökülmeden çekilmesini umuyoruz" denildi.



NE OLMUŞTU?



Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.



İşte Türkiye-Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakatın tam metni:



1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.



2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.



3. Bu çerçevede,Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.



4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.



5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları,Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.



6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.



7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.



8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.



9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.



10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.